Кинотеатры "Москино" покажут 12 фильмов ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" организует с 22 по 24 февраля бесплатные показы 12 отечественных фильмов с участием Олега Меньшикова, Юрия Яковлева, Алексея Баталова и других известных актеров. Показы приурочены к празднованию Дня защитника Отечества, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Мы приглашаем горожан на программу "Синематека. Мой герой". В нее войдут фильмы со смелыми и харизматичными персонажами, на которых равнялись мужчины и которые покоряли сердца женщин. Это и волевой следователь Иван Лапшин в исполнении Андрея Болтнева, и романтичный капитан Грэй в исполнении Василия Ланового из экранизации повести Александра Грина "Алые паруса", - цитирует пресс-служба директора сети "Москино" Светлану Максимченко.

Посмотреть фильмы можно будет в девяти кинотеатрах - "Салюте", "Искре", "Спутнике", "Юности", "Туле", "Молодежном", "Сатурне", "Вымпеле" и "Полете". Вход на все сеансы свободный, без предварительной регистрации. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте "Москино".

К примеру, 22 февраля в кинотеатре "Салют" покажут киноленту Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), начало сеанса в 14:00 мск. Картину "Алые паруса" (1961), снятую по одноименной повести Александра Грина, можно будет увидеть 23 февраля в кинотеатре "Салют", сеанс начнется в 11:00 мск.

В кинотеатре "Тула" 23 февраля пройдет показ фильма "Девять дней одного года" (1961) Михаила Ромма, сеанс начнется в 12:00 мск. А 24 февраля в этом же кинотеатре можно будет увидеть еще одну ленту Никиты Михалкова - "Сибирский цирюльник" (1998), начало сеанса в 12:00 мск.