Два исторических здания в центре Москвы выставят на торги по программе "Рубль за 1 кв. м"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Два объекта культурного наследия регионального значения, расположенные в столичных районах Таганский и Хамовники, в марте будут выставлены на городские торги по программе "1 рубль за 1 кв. м в год". Победители аукционов проведут реставрацию зданий, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента городского имущества Москвы.

"Для проведения аукционов департаментом городского имущества готовится лотовая документация. Объявление заявочной кампании по данным объектам запланировано на март 2019 года. Инвесторам, победившим на торгах и заключившим договор аренды, предстоит провести восстановительно-реставрационные работы. После этого они смогут перейти на льготную ставку аренды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один из объектов - городская усадьба - Фряновская мануфактура Залогиных, XVIII-XIX вв.: главный дом - контора фабрики (вторая половина XVIII в. - XIX в.), ограда (вторая половина XIX в.). Его адрес: улица Воронцовская, дом 19А, строение 2. Начальный размер годовой арендной платы за объект составит около 8,4 млн рублей.

Второй объект - городская усадьба, XIX в. - главный дом по адресу: Кропоткинский переулок, дом 10, строение 1. Это двухэтажный каменно-деревянный жилой дом. Стартовый размер годовой платы за аренду составит около 3,3 млн рублей.

Как отметил первый замруководителя департамента Кирилл Пуртов, всего с 2012 года, когда начала действовать программа "1 рубль за 1 кв. м в год", реализовано 28 объектов культурного наследия, и на 13 из них уже действует арендная ставка 1 рубль за 1 кв. м. Предприниматели выполнили условие программы - отреставрировали объекты.