МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с ожидаемой гололедицей в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Гололедица и сильный ветер ожидаются в Москве до конца 15 февраля, в связи с чем водителям стоит соблюдать повышенные меры предосторожности. Об этом сказано в экстренном предупреждении, которое распространила в пятницу пресс-служба столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 15 февраля в Москве ожидается западный, северо-западный ветер с порывами ветра до 13-18 м/с, на дорогах гололедица. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", - отмечается в сообщении ГУ МЧС.

Ведомство также рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить на улицах рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.