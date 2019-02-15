В Москве начались работы по реконструкции станции МЖД Нахабино

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Работы по реконструкции начались на железнодорожной станции Нахабино Рижского направления МЖД в рамках реализации проекта второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Нахабино - Подольск. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"Работы будут проводиться поэтапно. В настоящее время железнодорожники приступили к выносу коммуникаций и начальным земельным работам для строительства конкорса (зала для пассажиров).

Согласно проекту, в Нахабине вместо двух пригородных платформ построят три новые и возведут надземный пешеходный переход", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для удобства маломобильных пассажиров станцию оснастят эскалаторами, лифтами, а также специальной навигацией для слабовидящих людей. Кроме того, планируется построить дополнительные главные пути для приема и отправки поездов, а также развить инженерные сети и коммуникации.

Протяженность МЦД-2 Нахабино - Подольск составит 80 км, на диаметре будет 13 пересадок на метро, шесть - на радиальные направления железной дороги и две - на МЦК. В рамках реализации проекта запланировано строительство новых остановочных пунктов на Рижском и Курском направлениях МЖД и модернизация существующей пассажирской и железнодорожной инфраструктуры.

Московские центральные диаметры - транспортный мегапроект ОАО "РЖД" и правительства Москвы, он предполагает запуск движения пригородно-городских поездов, маршруты которых свяжут расположенные в противоположных частях Подмосковья города, а пролегать будут через центр столицы. График работы МЦД будет таким же, как и у метро - с 05:30 до 01:00, а интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. Первые два диаметра - МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск будут запущены для пассажиров в конце 2019 - начале 2020 года.