Угроза взрыва в бизнес-центре в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Угроза взрыва в бизнес-центре, расположенном в Таганском районе Москвы, не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На электронную почту бизнес-центра "Фабрика Станиславского", расположенного по адресу: улица Станиславского, д. 21, стр. 3, в пятницу пришло сообщение о том, что это учреждение заминировано. Из помещений центра эвакуированы порядка 100 человек. На место прибыли специалисты МЧС и МВД, территория учреждения была обследована кинологами. Взрывное устройство обнаружено не было", - сообщил собеседник агентства.

В четверг вечером поступило анонимное сообщение об угрозе взрывов на Ярославском и Киевском вокзалах в Москве, а также в СИЗО № 4 "Медведь" и СИЗО № 5 "Водник". Все сообщения о минировании оказались ложными.