Гараж-подкову в Москве планируют отреставрировать

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали первый этап реставрации памятника конструктивизма - гаража-подковы на Новорязанской улице в Москве, который был построен в 1930-е годы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Гараж для грузовых машин на Новорязанской улице ждет реставрация. Департамент культурного наследия города Москвы согласовал проект первого этапа работ, который планируется начать в этом году. Работы будут проводиться под контролем Мосгорнаследия", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении,

На первом этапе специалисты укрепят фундамент и крышу здания, восстановят кирпичную кладку, демонтируют более поздние пристройки.

Гараж полукруглой формы, похожий на подкову, был возведен по проекту одного из родоначальников советского авангарда архитектора Константина Мельникова и инженера Владимира Шухова. По задумке, каждая машина попадала внутрь, занимала свое место и выезжала, двигаясь только вперед. Этот принцип, изобретенный Мельниковым, позволял более эффективно использовать пространство.

Комплекс состоит из двух корпусов (Новорязанская улица, дом 27, строения 1 и 3). Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.