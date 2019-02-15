Автомобилистов Москвы просят не парковать машины вблизи деревьев из-за ветра

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Автомобилистов Москвы попросили не оставлять свои машины около деревьев и шатких конструкций из-за сильного ветра, который ожидается в столице в пятницу, 15 апреля. О этом сообщает столичное ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" в Twitter.

"Сегодня в столице скользко, возможны небольшие осадки, порывы ветра до 18 м/с. Будьте внимательны при парковке, не оставляйте автомобили у деревьев и широкоформатных рекламных конструкций", - говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве в пятницу ожидаются небольшие осадки, гололедица и до 2 градусов тепла. Синоптики предупредили о потенциально опасной погоде из-за сильного ветра, скорость которого составит 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. В связи с этим 15 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление около 748 мм ртутного столба.