Суд в Москве обязал устранить свалку возле Саларьева

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы по иску природоохранного прокурора Москвы обязал банк устранить свалку строительных отходов в Новомосковском округе. Как сообщили ТАСС в Межрайонной природоохранной прокуратуре Москвы, речь идет о незаконном размещении строительных отходов на площади более 7 га в границах земельного участка возле деревни Саларьево.

"Согласно расчету департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, причиненный почвенному покрову ущерб превысил 350 млн рублей", - сообщили в прокуратуре. При этом собственником земельного участка не принималось мер, направленных на вывоз отходов и устранение последствий несанкционированной свалки.

Иск об освобождении участка от отходов и его рекультивации был подан природоохранным прокурором столицы еще в 2017 году. В итоге Люблинский суда удовлетворил исковые требования, возложив на правообладателя земельного участка - акционерный коммерческий банк - обязанность восстановить нарушенное состояние окружающей среды путем вывоза отходов и рекультивации земель.

Как сообщил представитель межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы, после вступления решения суда в законную силу, его исполнение будет проконтролировано.

Саларьево, вошедшее в состав Москвы с 1 июля 2012 года, было известно крупнейшим в Европе полигоном захоронения строительных и промышленных отходов - к 2007 году его площадь достигала 59 га, там находилось более 15 млн тонн отходов, их высота достигала 70-80 метров. В 2007 году был разработан проект рекультивации, к 2014 году территория была частично облагорожена за счет засеивания травой.