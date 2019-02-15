Суд прекратил дело в отношении мужчин, оторвавших букву "М" со станции метро в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Суд в Москве прекратил уголовное дело по обвинению в вандализме в отношении двух мужчин, оторвавших букву "М" у метро "Улица 1905 года" и применил новую меру в виде судебного штрафа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы.

"Мировым судьей Пресненского района Москвы прекращено уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиненных в вандализме, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 214 УК РФ), каждому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей", - сказал представитель суда.

Судом установлено, что молодые люди ночью 17 ноября 2018 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у южного вестибюля станции метро "Улица 1905 года", действуя из хулиганских побуждений, испортили имущество общественного транспорта - символ Московского метрополитена в виде буквы "М" красного цвета. Двое поднялись на крышу вестибюля по пожарной лестнице, ухватились обеими руками за символ, согнули его и прогнули до крыши вестибюля. После этого оторванный символ сбросили с крыши, спустились по лестнице и скрылись, выбросив символ на улице. Своими действиями злоумышленники причинили ГУП "Московский метрополитен" ущерб на сумму 45 014 рублей, который в дальнейшем в полном объеме возместили.

Подсудимые полностью признали себя виновными и просили прекратить уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прокурор возражал против прекращения уголовного дела.

Суд, учитывая, что вмененное в вину преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, а причиненный вред возмещен в полном объеме, пришел к выводу, что уголовное дело подлежит прекращению на основании ст. 25.1 УПК РФ.