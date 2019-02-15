Сотрудники Росгвардии прибыли на место массовой драки в Москве уже после происшествия

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии прибыли на место массовой драки около кафе на юго-востоке Москвы уже после происшествия. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Нам поступил сигнал о драке и на место происшествия прибыл отряд вневедомственной охраны. К этому времени никого уже не было, работала оперативная группа ГУ МВД. Наши сотрудники обследовали близлежащие места - дворовые территории соседних домов, никого обнаружено не было", - сказал собеседник агентства, отметив, что никто из сотрудников Росгвардии не пострадал.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что во время массовой драки 14 февраля в Москве неизвестные открыли огонь по сотрудникам Росгвардии, которые начали отстреливаться.

Накануне вечером на 1-й Курьяновской улице произошла драка около кафе с участием почти двух десятков человек, как предполагается, на бытовой почве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве, в ходе инцидента, неустановленные лица стреляли из травматического оружия, один человек получил ранения.

В результате происшествия полицейские задержали 18 подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц")".