Количество ДТП с автобусами в Москве уменьшилось на 35% с 2015 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Количество ДТП в Москве с участием автобусов снизилось на 35% с 2015 года, когда была введена новая модель управления наземным городским пассажирским транспортом, говорится в аккаунте в Twitter департамента московского транспорта.

"В Москве принята одна из самых прогрессивных в мире систем организации перевозок автобусами. За более чем два года после реформы количество пассажиров увеличилось на 15%, количество пассажирских мест на 30%, количество ДТП с автобусами уменьшилось на 35% ", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что все маршруты, действующие в столице, строятся с обязательным учетом мнения москвичей.

Правительство Москвы в 2015 году разработало новую модель управления наземным городским пассажирским транспортом, которая повсеместно начала свою работу годом позже. В рамках новой модели к перевозке пассажиров в столице допускают только те компании, качество сервиса которых соответствует единым требованиям правительства Москвы.

С 2015 года все городские маршруты разыгрываются на открытых электронных аукционах, с победителями заключаются государственные контракты на пять лет. В каждом автобусе установлен валидатор, который принимает карту "Тройка", билеты "Единый" и социальные карты. Внешнее и внутреннее оформление салона должно соответствовать единому дизайну московского транспорта.