Скорый поезд сбил двух мужчин на станции "Видное" Павелецкого направления

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Двое мужчин погибли под колесами поезда дальнего следования Москва - Тамбов на станции "Видное" Павелецкого направления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на Транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Инцидент произошел на станции "Видное". Скорый поезд Москва - Тамбов сбил двоих мужчин, в результате чего оба скончались. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства инцидента", - сказали в полиции.

По предварительным данным, погибшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте, отметил источник ТАСС в правоохранительных органах. "Возбуждено уголовное дело. Его расследуют работники СК", - сказал собеседник агентства.