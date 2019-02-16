{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Скорый поезд сбил двух мужчин на станции "Видное" Павелецкого направления

Оба погибли

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Двое мужчин погибли под колесами поезда дальнего следования Москва - Тамбов на станции "Видное" Павелецкого направления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на Транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"Инцидент произошел на станции "Видное". Скорый поезд Москва - Тамбов сбил двоих мужчин, в результате чего оба скончались. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства инцидента", - сказали в полиции.

По предварительным данным, погибшие переходили железнодорожные пути в неположенном месте, отметил источник ТАСС в правоохранительных органах. "Возбуждено уголовное дело. Его расследуют работники СК", - сказал собеседник агентства.

Теги
Россия
В Москве ожидаются облачная погода и гололедица
Температура составит от 1 до 3 градусов тепла
Читать полностью