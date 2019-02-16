Полиция проверяет три торговых центра "Капитолий" в Москве после сообщений о минировании

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в трех торговых центрах "Капитолий" в Москве, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах, полицейские начали проверку.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в торговых центрах "Капитолий" на проспекте Вернадского, улице Миклухо-Маклая и Севастопольском проспекте", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверяют здание "Капитолия" на улице Миклухо-Маклая в связи с поступившим сообщением об угрозе взрыва, из ТЦ эвакуированы почти 700 человек - посетители и персонал здания.

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