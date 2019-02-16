Запуск участка розовой ветки московского метро "Косино" - "Некрасовка" перенесли на лето

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Запуск движения на участке Некрасовской линии московского метро от станции "Косино" до "Некрасовки", который уже неоднократно переносили и намечали на апрель 2019 года, снова перенесли. На этот раз открыть участок планируется в конце мая - начале лета, причиной изменения сроков стали сложности при строительстве, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"По Некрасовской линии есть определенная задержка. Мы фактически завершили основные работы по участку от станции "Косино" до "Некрасовки". Пришлось сделать дополнительные испытания, ряд путей делаем с виброзащитой, чтобы снизить шум на прилегающие дома при прохождении трассы. Думаю, что полноценно мы этот участок запустим в конце мая - начале лета", - сказал он.

Он добавил, что открытие всей Некрасовской линии планируется к концу текущего - началу следующего года. "Мы еще ни разу не запускали в Москве линии с 10-метровым щитом, чтобы два поезда одновременно проходили в тоннеле. Пока такого опыта нет. Опасаемся, что при запуске всех систем будут сдвижки по срокам", - добавил он.

Строящаяся Некрасовская (ранее - Кожуховская) линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино- Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. На ней разместится восемь станций - "Нижегородская улица", "Стахановская", "Юго-Восточная", "Окская", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская", "Некрасовка". Ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: обе пересекутся в районе станции "Лермонтовский Проспект".