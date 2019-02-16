Московских автомобилистов предупредили о возможных пробках на Щелковском шоссе

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы порекомендовал автомобилистам при движении в центр города не пользоваться Щелковским шоссе, переходящим в Большую Черкизовскую улицу, из-за пробок, которые образуются в данном районе после закрытия Сокольнической линии столичного метрополитена. Соответствующая рекомендация размещена в субботу в Twitter ЦОДД.

На Щелковском шоссе в центр затруднено движение. Чтобы попасть в центр на машине, рекомендуем пользоваться шоссе Энтузиастов и Ярославским шоссе. pic.twitter.com/Rs0JNKUfEW

"На Щелковском шоссе в центр затруднено движение. Чтобы попасть в центр на машине, рекомендуем пользоваться шоссе Энтузиастов и Ярославским шоссе", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", по состоянию на 12:40 мск движение затруднено на Большой Черкизовской улице, которая идет от Щелковского шоссе и примыкает к зоне перекрытия Сокольнической линии Московского метрополитена. Скорость движения на этом участке - не более 2 км/ч. По данным сервиса, на самом Щелковском шоссе сейчас движение для автомобилистов свободно, заторов нет.

Ранее сообщалось, что участок Сокольнической линии столичного метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыли для пассажиров с 16 по 24 февраля. Ограничения связаны с этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии, которое требует временного прекращения движения поездов. В обычном режиме поезда начнут ходить 25 февраля в 05:30 мск.

В эти дни между закрытыми станциями будет курсировать бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ. Планируется задействовать в перевозках более 230 автобусов. Они будут передвигаться с интервалом раз в минуту с остановками у закрытых станций.