Полиция проверяет сообщение о "минировании" ТЦ "Кунцево Плаза" на западе Москвы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в торговом центре "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице в Москве, рассказал ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"Проверяется сообщение об угрозе взрыва в торговом центре "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" четырех торговых центров сети "Капитолий" в Москве. После проверки трех из них информация не подтвердилась, в четвертом проверка продолжается в данный момент.