Технологию "литого асфальта" начали применять в Москве из-за изменения погодных условий

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы проводят локальный ремонт дорожного полотна, используя в связи с оттепелью технологию "литого асфальта", рассказал журналистам в субботу заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Полная инвентаризация асфальтобетонного покрытия ведется в столице в связи со сложными климатическими условиями нынешней зимы. Частые оттепели, переходы температуры через ноль градусов серьезно влияют на состояние асфальта. Ремонт таких локальных повреждений ведется с использованием "литого асфальта", - сказал Бирюков.

Согласно названной технологии, рабочие вырезают поврежденное покрытие, после чего высушивают данный участок и укладывают литой асфальт. В течение часа после такого ремонта участок дороги уже можно эксплуатировать, пояснил заммэра. Для этих целей в каждом административном округе созданы по три-четыре мобильные бригады, а работы на основных городских магистралях ведет ГБУ "Автомобильные дороги".

Заммэра также добавил, что в столице продолжаются работы по уборке снега. Так, порядка 12 тыс. рабочих и более 270 автовышек очищают крыши от снега и сосулек. В уборке и вывозе снега на стационарные снегосплавные пункты также задействовано 8,5 тыс. единиц спецтехники.