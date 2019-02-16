{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Часть Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе построят за три года

Подрядчиком стала компания "Мостотрест"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе планируют завершить в течение ближайших трех лет, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Для строительства [СВХ] мы освободили более 80% территории. Как только закончим освобождение, полноценно выходим на строительство на всех участках, на отдельных участках оно уже началось. Этот участок Северо-Восточной хорды (от Ярославского до Дмитровского шоссе) мы в течение трех лет построим полностью", - сказал он.

Он отметил, что уже определен подрядчик, им стала компания "Мостотрест".

Северо-Восточная хорда пройдет от скоростной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки - Люберцы). Согласно проекту, хорда соединит крупные московские магистрали - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

Теги
Россия
В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве таксиста в Москве
Ранее злоумышленники застрелили мужчину и скрылись на автомобиле
Читать полностью