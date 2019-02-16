В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве таксиста в Москве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали на трассе в Ростовской области подозреваемых в убийстве водителя такси на Самаркандском бульваре в Москве, сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Инспекторы ДПС задержали на трассе в Ростовской области, предварительно, подозреваемых в убийстве таксиста в Москве", - сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС не располагает.

Ранее ТАСС сообщал, что 15 февраля неизвестные застрелили человека на Самаркандском бульваре в Москве и скрылись на автомобиле марки BMW с грязными номерами. В городе был объявлен план "Перехват". Позднее следственное управление СК РФ по городу Москве сообщило, что убитый мужчина работал водителем такси. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").