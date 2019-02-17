Облачная погода с сильным ветром ожидает москвичей в воскресенье

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, ветер с порывами до 20 м/с и гололедица на дорогах ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в столице будет от 0 до плюс 2 градусов, ночью температура воздуха опустится до минус 5 градусов. В Подмосковье днем термометры покажут от минус 2 до плюс 3 градусов, ночью возможны заморозки до минус 8 градусов.

В воскресенье в Московском регионе ожидается западный, северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, местами его порывы могут достигать 20 м/с. Также синоптики предупреждают, что ночью вероятность осадков в виде снега сохранится.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

В Московском регионе 17 февраля объявлен желтый (третий из пяти) уровень опасности из-за сильного ветра.