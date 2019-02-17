Пешеходам в Москве рекомендуют укрываться от сильного ветра в метро и переходах

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы рекомендуют пешеходам в связи с сильным ветром, порывы которого в воскресенье, 17 февраля, могут достигать 15-20 м/с, искать укрытие в метро и подземных пешеходных переходах. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Сильный ветер может повредить линии электропередачи и слабо укрепленные конструкции, повалить деревья. Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции. Укрыться от ветра лучше всего в метро, подземном переходе или любом здании, например магазине. Временные строения - торговые палатки и павильоны, автобусные остановки и навесы - не подойдут", - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуют парковаться в гараже, а если его нет - вдали от деревьев.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщил, что в Москве в воскресенье ожидаются облачная погода, ветер с порывами до 20 м/с и гололедица. Из-за сильного ветра в Московском регионе 17 февраля объявлен желтый (третий из пяти) уровень опасности. Днем в столице будет от 0 до плюс 2 градусов. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.