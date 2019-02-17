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Сбой произошел на фиолетовой ветке московского метро

Увеличены интервалы движения поездов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена увеличены из-за инцидента с пассажиром, сообщает в воскресенье столичная подземка в Twitter.

"Нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии от "Жулебино" до "Текстильщиков" из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. "Делаем все возможное для восстановления движения на этом участке", - добавили в Московском метро.

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