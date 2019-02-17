В Москве из Строгинской поймы спасен лыжник-экстремал, упавший с 7-метровой высоты

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мужчина, занимавшийся спидрайдингом (экстремальный вид спорта - спуск с помощью крыла на горных лыжах), госпитализирован после падения в Строгинской пойме на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В Строгинской пойме спасатели Московской городской поисково-спасательной службы при патрулировании заметили лыжника с парашютом, который при порыве ветра упал с высоты около 7 м. В результате мужчина получил травмы", - сказал собеседник агентства.

Спасатели доставили мужчину 1988 года рождения на поисково-спасательную станцию "Строгино" и вызвали бригаду скорой помощи.