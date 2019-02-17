Движение поездов на фиолетовой ветке Московского метро восстановлено после сбоя

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено после сбоя, возникшего в результате инцидента с пассажиром. Об этом в воскресенье сообщается в Twitter столичной подземки.

"Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение поездов на юго-восточном участке фиолетовой ветки столичного метро было частично приостановлено из-за инцидента с пассажиром.