Блогер Мирзеханов задержан по подозрению в причастности к драке в кафе в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Блогер Алибек Мирзеханов задержан по подозрению в причастности к драке в кафе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Алибек Мирзеханов был задержан в воскресенье рано утром после того, как в его квартире на Филевском бульваре в Москве был проведен обыск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в постановлении на обыск в доме блогера указано, что, "согласно информации, предоставленной сотрудниками уголовного розыска Москвы, Алибек Мирзеханов 1994 года рождения является соучастником преступления, произошедшего 14 февраля в кафе "Неолит". Собеседник агентства не уточнил, что именно было изъято у Мирзеханова.

Драка у кафе произошла 14 февраля. В результате конфликта один человек получил ранения и был госпитализирован. По подозрению в причастности к инциденту полицейские задержали более 20 человек. Большая часть задержанных - выходцы с Северного Кавказа.