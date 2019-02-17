Падение мужчины на пути стало причиной сбоя в движении метро

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мужчина упал на пути на станции метро "Рязанский проспект", сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 13:05 мск на станции метро "Рязанский проспект" произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 20-летний москвич, студент одного из столичных вузов, упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение. Сотрудники УВД на Московском метрополитене, несущие службу на платформе, незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь", - сказал он.

Для извлечения мужчины из-под поезда было снято напряжение. В 13:56 он его передали медикам для осмотра. Пострадавшему была оказана первая помощь.

"Предварительный диагноз: открытая черепно-мозговая травма, внутричерепная гематома, переломы бедра и предплечья. Для оказания более квалифицированной медицинской помощи был экстренно направлен в городскую клиническую больницу № 15", - уточнил Мышляев и добавил, что все службы метрополитена сработали оперативно, инцидент не повлиял на работу Таганско-Краснопресненской линии.

Информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

Ранее сообщалось, что движение поездов на юго-восточном участке фиолетовой ветки столичного метро было частично приостановлено из-за инцидента с пассажиром.