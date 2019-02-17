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Информация о "минировании" двух торговых центров в Москве не подтвердилась

Ранее сообщалось об угрозе взрыва в ТЦ "Атриум" и "Каширская Плаза"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверили торговые центры "Каширская Плаза" на Каширском шоссе и "Атриум" на Земляном Валу в Москве после сообщений об угрозах взрывов. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

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"Информация об угрозах взрывов в торговых центрах "Каширская Плаза" и "Атриум" не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестные "заминировали" два торговых центра в Москве, здания были эвакуированы на время проверки.

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