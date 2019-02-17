Жителей Москвы призвали не парковаться у рекламных щитов из-за сильного ветра

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Столичные власти призвали жителей Москвы быть внимательными при парковке и не оставлять автомобили у шатких конструкций из-за похолодания и сильного ветра. Об этом сообщается на странице "Московского паркинга" в Twitter.

https://tass.ru/proisshestviya/6127330

"Будьте осторожны при парковке, не оставляйте автомобили у рекламных щитов и деревьев!" - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в воскресенье в Москве ожидается облачная погода, ветер с порывами до 20 м/ с и гололедица. Ночью температура воздуха опустится до минус пяти градусов.

Согласно экстренному предупреждению МЧС, распространенному в воскресенье, сильный порывистый ветер и гололедица сохранятся в Москве до утра понедельника.