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На Преображенском рынке в Москве потушили пожар в двух палатках

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пожар площадью 40 кв. м произошел на территории Преображенского рынка на востоке Москвы, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил ТАСС в воскресенье директор рынка Алексей Донченко.

"Площадь пожара составила 40 кв. м, горели две палатки. Сейчас пожар полностью потушен. По предварительной информации дознавателя, который осмотрел место пожара, [причиной возгорания стала] техническая неисправность электроприбора", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сгоревшие палатки не находятся в собственности рынка.

"Служба безопасности и сотрудники рынка своевременно отреагировали, была произведена эвакуация посетителей и арендаторов", - добавил он.

По словам Алексея Донченко, территория, где произошло возгорание, огорожена и находится под охраной. Разбор места пожара завершится к вечеру 18 февраля. Он подчеркнул, что происшествие никак не повлияет на работу рынка, он возобновит свою работу согласно расписанию.

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