Власти Москвы прокомментировали возможность применения полицией очков с распознаванием лиц

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Яна Ломакина/. Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заявил, что целесообразность использования очков с системой распознавания лиц правоохранительными органами пока не доказана, поэтому говорить об их применении в силовых структурах преждевременно. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

Ранее РБК сообщил, что мэрия Москвы закажет разработку для полицейских очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц, которые позволят вычислять разыскиваемых. Созданием приложения для применения такой технологии, по словам источника издания, занимается компания Ntechlab, которая известна благодаря проекту FindFace. В компании подтвердили ТАСС, что Ntechlab адаптировал решение FindFace Security для работы с очками дополненной реальности, но от дальнейших комментариев отказались.

"Мы проводим тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности. Подобные гаджеты используются как альтернатива приложениям на мобильных устройствах. Разница в том, что полученная от системы информация отображается сразу на экране очков. Выводы о целесообразности использования таких очков дополненной реальности в работе правоохранительных органов и об эффективности подобных решений в настоящий момент еще не сделаны, поэтому говорить о постоянном применении подобных устройств в повседневной работе столичной полиции преждевременно", - сказали в департаменте.

В ведомстве уточнили, что новая разработка не будет заменять сотрудников правоохранительных органов, а облегчит им работу и является дополнительным источником информации для принятия решений.

В пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции заявили ТАСС, что основная функция всех новейших разработок - предотвращение преступлений. "Развитие технологий заставляет готовиться к разным сценариям и работать на опережение, поэтому столичная полиция должна быть оснащена новейшими техническими устройствами для работы в местах массового скопления людей", - подчеркнули в ведомстве.

Система распознавания лиц в Москве

Как уточнили в ДИТ, видеосистема с функцией распознавания лиц работает в столице в пилотном режиме около года. В период ЧМ-2018 на входных КПП стадионов "Лужники", "Спартак", а также на площадке Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах были установлены 4,5 тыс. видеокамер с модулем распознавания лиц, а сотрудникам полиции, которые досматривали болельщиков, выдали 50 специальных смартфонов. Когда в объективы камер попадали лица, схожие с портретами из баз розыска, на устройства полицейских приходили оповещения.

В результате этой работы удалось задержать 98 человек, которые числились в базах правоохранительных органов. По мнению руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко, за этот период система была успешно протестирована и доказала свою эффективность.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2019 году в столице полномасштабно заработает система распознавания лиц, которая будет вычислять преступников в розыске. На данный момент такая система внедрена в метрополитене, в 2019 году ее начнут использовать в работе уличных камер. Для этого в столице проходит замена старых видеокамер на камеры с более высокой разрешающей способностью. Руководитель ДИТ Лысенко уточнил, что в текущем году количество таких камер в столице увеличится до 105 тыс. устройств, а затраты на использование алгоритмов распознавания лиц и видеоаналитики в городской системе видеонаблюдения он оценил в 600 млн рублей ежегодно.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что подключением городских камер к системе распознавания лиц занимались специалисты компании NtechLab. Видеозаписи с городских камер проходят анализ в режиме реального времени: система на базе нейронных сетей отслеживает перемещения людей или объектов на территории, определяет лица в видеопотоке и сравнивает результаты поиска с базами данных, а также позволяет определить пол и возраст человека. Алгоритм находит лицо за несколько секунд.

На сегодняшний день в Москве установлено около 167 тыс. камер городского видеонаблюдения. К ним имеют доступ порядка 16 тыс. пользователей. Это сотрудники правоохранительных органов, государственных и муниципальных организаций. У каждого свой уровень доступа, каждый вход в систему фиксируется.