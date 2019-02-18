Павильон для проведения свадеб появится в московской усадьбе Люблино

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Павильон для проведения свадеб площадью около 200 кв. м появится в московской усадьбе Люблино. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"В усадьбе Люблино начали строительство павильона для проведения свадеб. Здание площадью около 200 кв. м появится на возвышенности неподалеку от дворца Н. А. Дурасова. На этом месте каждую весну устанавливали временный свадебный шатер, который убирали с наступлением холодов, в нем можно было провести официальную регистрацию брака и организовать празднование", - говорится в сообщении.

Усадьба Люблино - популярное место у московских молодоженов. Панорамное остекление фасада здания позволит участникам торжества наслаждаться красотами парка, с этой точки открывается живописный вид на Люблинский пруд и усадьбу. Помимо свадеб, в павильоне можно будет проводить лекции, мастер-классы и другие мероприятия для гостей усадьбы.

Как добавили в пресс-службе департамента капремонта Москвы, павильон будет выдержан в едином стиле со сценами (их уже устанавливают) и входными группами, которые только планируется обновить. Рабочие подготовили фундамент павильона и начали формировать из металлоконструкций его каркас, также ведется монтаж связующих балок и кровли. Затем специалисты приступят к внутренней и внешней отделке павильона. Фасад здания облицуют декоративными панелями из лиственницы, это поможет ему органично вписаться в природный ландшафт парка.

Основные этапы комплексного благоустройства усадьбы Люблино завершатся в 2019 году. Приводить в порядок будут только устаревшую инфраструктуру. Вдоль берега Люблинского пруда построят просторную набережную, сделают удобные спуски к воде и мостики для любителей рыбалки. Кроме того, в усадьбе реконструируют старую лодочную станцию с причалом. На территории также разобьют цветники, высадят деревья и кустарники.