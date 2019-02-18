Около 300 тыс. пассажиров перевез компенсационный транспорт за выходные в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Около 300 тыс. пассажиров перевез компенсационный транспорт в районе временно закрытых станций Сокольнической линии московского метро в минувшие выходные, 16 и 17 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

"Мы делаем все возможное, чтобы поездки пассажиров были максимально быстрыми и комфортными. В районе закрытых станций дежурят сотрудники Мосгортранса - они помогают пассажирам, координируют посадку в автобусы. За два дня автобусами КМ и трамваями № 13 воспользовались около 300 тыс. горожан", - сказали в пресс-службе.

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыт для пассажиров с 16 по 24 февраля. Ограничения связаны с этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), которое требует временного прекращения движения поездов. В эти дни между закрытыми станциями курсирует бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта. Для приоритетного движения компенсационного транспорта с 16 по 24 февраля будут перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также съезды к ним.