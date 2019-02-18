Пользователи сайта mos.ru смогут оплатить часть услуг без комиссии при помощи карты "Мир"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Владельцы карт "Мир" с 18 февраля могут без комиссии оплатить автомобильный штраф или записать ребенка в кружки и секции через портал мэра и правительства Москвы, сообщается в понедельник на портале столичной мэрии.

"C 18 февраля до конца 2019 года дополнительные сборы не будут взиматься при онлайн-оплате услуг в разделе "Личный транспорт" и во вкладке "Образование" раздела "Оплата". В их числе запись в кружки и секции для детей и взрослых, прохождение профессионального обучения и повышение квалификации, погашение автомобильных штрафов и многое другое", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что без комиссии картой "Мир" можно оплатить транспортные и образовательные услуги через приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

"В среднем комиссия за услуги составляет около 1,5%. Пользователи могут сэкономить эту сумму, если выберут карту "Мир" в качестве основного средства платежа. Это можно сделать в личном кабинете на портале mos.ru или в настройках городских мобильных приложений", - приводится на портале комментарий пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.