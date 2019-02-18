В парке "Зарядье" бетонная плита упала на ногу ребенку

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бетонная плита упала на ногу девятилетней девочке в столичном парке "Зарядье", у ребенка диагностирован перелом ноги. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в медицинских службах Москвы.

"Инцидент произошел накануне. Из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в полицию поступило сообщение о доставлении девочки 2010 года рождения с диагнозом "закрытый перелом ладьевидной и кубовидной костей справа без смещения и гематома правой стопы". По словам матери ребенка, травма была получена в результате падения ей на ногу бетонной плиты в парке "Зарядье", - отметил собеседник агентства.

Полиция начала доследственную проверку по факту этого инцидента. Изучаются записи с камер видеонаблюдения в "Зарядье".