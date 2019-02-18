Транспорт Москвы справился с перевозкой пассажиров в районе закрытых станций метро

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Городской транспорт справился с перевозкой пассажиров в районе закрытых станций Сокольнической линии Московского метрополитена утром 18 февраля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыт для пассажиров с 16 по 24 февраля. Ограничения связаны с этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), которое требует временного прекращения движения поездов. В эти дни между закрытыми станциями курсирует бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта. Для приоритетного движения компенсационного транспорта с 16 по 24 февраля будут перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также съезды к ним.

"Утром 18 февраля городской транспорт в районе закрытых станций участка Сокольнической линии полностью справился с перевозкой - им воспользовались более 73 тыс. пассажиров. Местные жители для поездок выбирали компенсационные автобусы КМ, регулярные маршруты наземного транспорта, а также станции "Локомотив" и "Бульвар Рокоссовского" Московского центрального кольца (МЦК). Благодаря тому, что пассажиры отдали предпочтение МЦК, удалось избежать нагрузок на загруженную станцию "Комсомольскую" - проблем со входом в нее в час пик не возникло", - говорится в сообщении.

На 12:00 18 февраля наземным транспортом в районе закрытых станций Сокольнической линии воспользовалось 51,2 тыс. пассажиров - это и компенсационный маршрут КМ, и регулярные маршруты. Большое число людей выбрали этим утром МЦК - на станции "Бульвар Рокоссовского" пассажиропоток вырос почти в четыре раза, а на станции "Локомотив" - более чем в два раза. Всего этими станциями МЦК воспользовались более 22 тыс. пассажиров.