Центры занятости населения Москвы переедут в офисы "Мои документы"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Услугами по трудоустройству теперь можно будет воспользоваться в центрах "Мои документы" по месту жительства, в них будут расположены филиалы центров занятости населения Москвы, сообщила журналистам в понедельник первый замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты Александра Александрова.

По ее словам, в январе в тестовом режиме начали работать такие филиалы на базе центров госуслуг районов Нижегородский и Лефортово и в центрах госуслуг районов Нагорный и Нагатино-Садовники. За это время новый сервис опробовали более 2,3 тыс. человек, им оказали в общей сложности около 4 тыс. услуг. "В дальнейшем в центры "Мои документы" переедут все отделения службы занятости. Также [в течение года] будут открыты 4 флагманских офиса Центра занятости с расширенным списком услуг: обучением, оценкой, профориентацией, а также взаимодействием с работодателями", - сказала она, добавив, что во флагманских офисах можно будет получить поддержку карьерных консультантов, психологов, пройти тренинги и даже сменить профессию.

Александрова отметила, что во всех офисах будут внедрены современные технологии поиска работы, которые используют все эффективные рекрутерские агентства. Кроме того, "наши специалисты будут обеспечивать индивидуальное сопровождение в процессе трудоустройства, смогут помочь построить план карьерного развития и предложить программу переобучения".

До конца февраля в "Мои документы" переедут все центры трудоустройства Юго-Восточного округа, они начнут работать в центрах госуслуг районов Люблино, Марьино, Текстильщики и Некрасовка. Переезд всех территориальных отделений службы занятости в центры "Мои документы" планируется завершить летом 2019 года.

Кроме того, планируется открыть специализированный центр для отдельных категорий москвичей, которые наиболее уязвимы на рынке труда - людей предпенсионного возраста, молодежи, мам с маленькими детьми - для них будут разработаны специальные программы.