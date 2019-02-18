Число букмекерских контор в Москве за 2018 год сократилось почти на 13%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Число букмекерских контор в Москве по итогам 2018 года сократилось почти на 13%, на месте закрытых контор стали появляться объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Букмекерские конторы, использующие лицензию ФНС России для маскировки запрещенных азартных игр, постепенно выдавливаются с рынка Москвы. В частности, количество букмекерских контор за минувший год в городе сократилось с 535 до 476", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам инвентаризации помещений бывших игорных заведений, более чем по 30 адресам, в которых функционировали букмекерские конторы или скрывались подпольные залы игровых автоматов, открылись магазины, кафе, парикмахерские. "В частности, перепрофилируются помещения, занимаемые ранее букмекерской конторой ООО "Росбет", где под видом ставок на спорт проводились запрещенные азартные игры", - уточняет пресс-служба.

Кроме того, как отмечается, на улице Ивантеевская вместо подобного игорного заведения начал работать магазин ортопедических товаров, на улице Новокосинская открылся детский книжный магазин, а на улице Большая Семеновская - парикмахерская.

Пресс-служба также сообщает, что поступившая в 2018 году в городской бюджет сумма налога на игорный бизнес составила 322,5 млн рублей.