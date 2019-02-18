В Москве могут продлить переходный период по налогу на имущество для бизнеса

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Депутаты профильных комиссий Московской городской думы поддержали законопроект о продлении в столице переходного периода размера ставок налога на имущество организаций до 2023 года и рекомендовали столичному парламенту при отсутствии поправок его принять, передает в понедельник корреспондент ТАСС.

Как пояснила первый заместитель руководителя столичного департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева, с 2004 года Москва постепенно переходит на налогообложение торгово-офисной недвижимости от кадастровой стоимости. Изначально городом был предусмотрен пятилетний постепенный переход к более высоким ставкам налога.

"Мы начали с небольшой ставки в 0,9% и сейчас вышли на ставку в 1,5%. Начиная с 2019 года в Москве ставки налога на имущество от кадастровой стоимости не были установлены, то есть предполагалось, что с 2019 года мы выходим на федеральную ставку налога - 2%. В конце прошлого года к нам обратилось бизнес-сообщество с просьбой и дальше предусмотреть переходный период. Мы считаем данная мера поддержки бизнеса очень важна в сегодняшних условиях, поэтому мы предлагаем продлить переходный период и установить в 2019 года ставку налога в 1,6%, и к 2023 года мы плавно выйдем на федеральную ставку в 2%", - сказала Багреева.

Она уточнила, что в случае принятия законопроекта, налоговая ставка в 2019 году составит 1,6%, в 2020 - 1,7%, в 2021 - 1,8%, в 2022 - 1,9%, 2023 - 2%. Законопроект будет рассмотрен депутатами Мосгордумы 20 февраля.

"Комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам и комиссия по науке и промышленности рекомендует Московской городской думе принять проект закона города Москвы о внесении изменения в закон "О налоге на имущество организаций" в первом чтении и при отсутствии поправок в целом", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников по итогам обсуждения.