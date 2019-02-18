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Угрозы взрывов в ТЦ, школах и детсадах Москвы оказались ложными

По сообщениям источника в правоохранительных органах, все здания проверили сотрудники экстренных служб

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сообщения об угрозах взрывов в ряде торговых центров, школах и детских садах Москвы оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник.

"В понедельник в полицию и в администрации ряда организаций поступили сообщения о минировании. По имеющимся данным, заминировали порядка 20 торговых центров, а также несколько школ и детских садов. Все сообщения были проверены с участием экстренных служб, нигде взрывных устройств и иных опасных для жизни предметов обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.

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