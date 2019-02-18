Похолодание до минус 16 градусов ожидается в Москве в ночь на 23 февраля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Похолодание до минус 16 градусов ожидается в Москве ночью 23 февраля. Об этом ТАСС в понедельник сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если 20-21 февраля в Москве будет теплая погода, то 22 числа от нее не останется и следа. В этот день дневная температура понизится до -10... -5 градусов, в ночь на 23 февраля, [ко Дню защитника Отечества], столбик термометра опустится до -16... -11 градусов. Дневная температура в праздник составит -9... -4 градуса", - сказал он.

При этом в начале следующей недели в столице вновь прогнозируется потепление, добавил собеседник агентства.