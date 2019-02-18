Более 25 тыс. новогодних елей сдали в Москве на переработку в рамках экологической акции

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 25 тыс. живых елей сдали москвичи в рамках экологической акции "Елочный круговорот" с ее начала в январе 2019 года. Об этом в понедельник сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

"С момента начала акции "Елочный круговорот" москвичи принесли на пункты сбора более 25,4 тыс. новогодних деревьев. Приемка елей, сосен, пихт на утилизацию у горожан проводится бесплатно. Все собранные деревья перерабатываются в щепу, а в дальнейшем используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах", - говорится в сообщении.

Акция проводится в столице с 2016 года. В 2017 году в Москве было собрано 565 елей, а в 2018 году - около 7 тысяч. В 2019 году она проходит с 9 января по 1 марта. Открыты 473 пункта сбора новогодних елок: 13 - на природных территориях и 460 - на территории префектур.