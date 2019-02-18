МОЭК: сокращение сроков отключения горячей воды не должно влиять на надежность снабжения

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Возможность сокращения сроков отключения горячей воды в Москве должна рассматриваться только в балансе с надежностью тепло- и водоснабжения, которая обеспечивается профилактическими работами. Такое мнение высказали ТАСС в пресс-службе единого оператора теплоснабжения Москвы компании "МОЭК" ("Московская объединенная энергетическая компания", входит в "Газпром"), комментируя заявление заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

Чибис сообщил, что министерство ведет работу по внедрению умных технологий в ЖКХ, которые позволят сократить сроки отключения горячей воды в городах России, вплоть до трех дней.

"Отключение горячей воды является технической необходимостью для подготовки коммуникаций к отопительному сезону, чтобы в период холодов обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения - тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов. 10 дней - это обоснованный срок отключения <...> без потери качества и надежности самой большой в стране теплоэнергетической системы", - отметили представители организации, добавив, что МОЭК" будет изучать результаты проведенных экспериментов и "постарается найти баланс" между неудобством, связанным с весенними и летними отключениями воды, и зимней надежностью.

Сегодня в Москве продолжительность профилактики для каждого дома составляет не более 10 дней. При этом до 2011 года воду отключали на 14 дней, а еще раньше - на 21 день, отметили в "МОЭК". При этом уже сейчас предприятие использует все современные инновационные технологии для развития системы теплоснабжения: проведение внутритрубной диагностики, телевизионные обследования, использование современных материалов при прокладке тепловых сетей, отметили в компании.

Принцип отключения горячей воды

В Москве горячую воду для профилактических работ отключают на 10 дней с 2011 года. Горячее водоснабжение и отопление входят в единую систему, поэтому отключение горячей воды является необходимой мерой для подготовки системы столицы к следующему отопительному сезону, пояснили в МОЭК. В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностика, ремонт и перекладка. Такие мероприятия, как правило, завершаются к концу августа.

Дата начала отключений определяется, исходя из средней температуры воздуха, и, соответственно, ориентирована на наступление теплого периода: температура на улице должна держаться выше 8 градусов тепла пять дней подряд. Так, в 2017 году отключения начались 22 мая - сроки были сдвинуты от традиционного начала сразу после майских праздников на две недели из-за холодной погоды. Профилактические отключения в 2018 году начались 10 мая. При этом график был скорректирован с учетом проведения матчей чемпионата мира по футболу (состоялся с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ, включая Москву).

График отключения горячей воды размещается на портале "МОЭК Онлайн" и на портале мэра и правительства Москвы. Помимо этого узнать дату начала работ по конкретному адресу можно на информационных щитах многоквартирных домов. Здесь управляющие организации размещают объявления о начале профилактики заблаговременно.