Парк "Зарядье" может выплатить компенсацию семье девочки, получившей травму

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Зарядье" решает вопрос о выплате компенсации семье ребенка, получившего травму на территории парка. Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана рабочая группа, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента культуры города Москвы.

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье бетонная плита упала на ногу девятилетней девочке в столичном парке "Зарядье", у ребенка диагностирован перелом ноги. Полиция начала доследственную проверку по факту этого инцидента. Изучаются записи с камер видеонаблюдения в "Зарядье".

"Для выяснения всех обстоятельств инцидента создана рабочая группа. Сейчас эксперты обследуют уличные конструкции парка и другие элементы парка. На время экспертизы они огорожены и не эксплуатируются <…> Решается вопрос о выплате компенсации семье пострадавшей девочки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба уточняет, что инцидент произошел на площадке у входа в кафе парка. "Первая помощь была оказана незамедлительно, скорая помощь оперативно доставила ребенка в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Уже вечером воскресенья ребенок был дома, дальнейшей госпитализации не потребовалось", - говорится в сообщении пресс-службы.