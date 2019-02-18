МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Парковка на улицах Москвы будет бесплатной в День защитника Отечества, 23 февраля.

Оплачивать стоянку не нужно будет, в том числе и на улицах, где действует тариф 380 рублей в час, сообщили ТАСС в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 23 февраля. Оплачивать парковку будет не нужно в том числе и на улицах, где действует тариф 380 рублей в час. Обращаем ваше внимание, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме. Мы просим автомобилистов быть внимательными при передвижении по городу, соблюдать правила дорожного движения и оставлять автомобили только в разрешенных местах, неправильно припаркованный автомобиль может создать аварийно-опасную ситуацию для других участников дорожного движения и пешеходов", - сказал собеседник агентства.

С 15 декабря 2018 года в Москве действуют новые правила оплаты парковки, а также обновленные тарифы. Такие меры были приняты исходя из загруженности улиц на основе рекомендаций экспертов. В частности, время на оплату парковочного места сократилось с 15 до 5 минут. Кроме того, на 237 улицах преимущественно в центре города начал действовать повышенный тариф 380 рублей в час, а парковка на них стала платной по воскресеньям.