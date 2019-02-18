Пассажиропоток МЦК вырос на 21,5% в минувшие выходные из-за закрытия участка метро

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Пассажиропоток Московского центрального кольца (МЦК) в минувшие выходные, 16 и 17 февраля, составил почти 500 тыс. пассажиров, что на 21,5% больше, чем в обычные выходные. Как сообщили ТАСС в пресс-службе подземки, рост связан с закрытием участка Сокольнической линии метро.

"В минувшие выходные Московским центральным кольцом воспользовались 500 тыс. пассажиров, что на 21,5% больше, чем в выходные до закрытия участка. Наибольший прирост пассажиров получили станции МЦК, которые находятся в зоне закрытых станций метро, - "Локомотив" и "Бульвар Рокоссовского". За прошедшие два выходных дня ими воспользовалось 24,4 и 32,8 тыс. пассажиров, что почти в 1,5 и в 2,6 раза больше соответственно", - сказал собеседник агентства.

Пассажиры, которые привыкли пользоваться станцией метро "Бульвар Рокоссовского", сейчас садятся на одноименной станции МЦК. Пассажиры станции метро "Черкизовская" пользуются станцией МЦК "Локомотив", а пассажиры "Преображенской площади" теперь доезжают до станции "Локомотив" МЦК на компенсационном маршруте автобуса КМ.

"Также в выходные возросло количество пассажиров на станциях МЦК "Ботанический сад" - на 23,8% (или 3,1 тысячи пассажиров в день), "Владыкино" - 14,5% (или 1,8 тысячи пассажиров в день) и "Измайлово" - 35,3% (или 3,2 тысячи пассажиров в день). Московский метрополитен благодарит пассажиров за использование альтернативных маршрутов", - добавили в пресс-службе.

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыт для пассажиров с 16 по 24 февраля. Ограничения связаны с этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), которое требует временного прекращения движения поездов. В эти дни между закрытыми станциями курсирует бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта. Для приоритетного движения компенсационного транспорта с 16 по 24 февраля перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также подъезды к ним.