Четыре рекорда России по устному счету установили в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Школьники в возрасте от 7 до 10 лет в понедельник установили четыре рекорда России по устному счету в московском образовательном центре "Техноград", передает корреспондент ТАСС. Представители Книги рекордов России зафиксировали достижения школьников и вручили им сертификаты.

Рекордсменами в категории "Счет двух примеров по 100 однозначных чисел одновременно за наименьшее время" стали восьмилетний Руслан Мадатов и десятилетний Александр Емельянов. На каждые два примера, появляющиеся на экране одновременно, каждый из школьников потратил рекордные 0,2 секунды. Всего в таком режиме ребята обработали 100 чисел.

В номинации "Счет 100 четырехзначных чисел за наименьшее время со стихотворением Александра Пушкина "У Лукоморья дуб зеленый" установили семилетний Захар Герман и восьмилетний Руслан Мадатов. Они потратили на каждую арифметическую операцию 0,3 секунды. Сложность этой номинации состоит в том, что параллельно с вычислительными действия дети должны были прочитать наизусть стихотворение Пушкина.

В категории "Счет 100 однозначных чисел по уровню "Друзья + Переход через 100" рекорд установил девятилетний Радомир Зорин. Он справился с каждым действием за 0,1 секунды, тоже одновременно декламируя стихотворение Пушкина. Уровень "Друзья + Переход через 100" предполагает, что ответ всегда получается от 91 до 109.

Также был установлен рекорд в категории "Наибольшее количество детей, одновременно выполнивших счет 100 однозначных чисел по теме "Анзан" со скоростью одно действие за 0,4 секунды". Одновременно восемь детей решили предлагаемые примеры. Уровень "Анзан" предполагает, что ответы получаются разного числового порядка.

В мероприятии по установке рекордов в "Технограде" приняли участие десять лучших воспитанников Академии развития интеллекта AMAKids от 6 до 16 лет, отобранных по результатам заочного конкурса.

О "Технограде"

Образовательный комплекс "Техноград" является подведомственным учреждением департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. "Техноград" работает на территории "Парка знаний" на ВДНХ с сентября 2018 года. Его работа направлена на дополнительное образование детей и повышение квалификации взрослых и студентов. Здесь можно получить навыки по 45 профессиям, обучение ведется по шести направлениям: оказание услуг населению, креативная индустрия, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность и предпринимательство.