Экскурсии по кладбищам Москвы могут появиться для иностранных туристов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ваганьковское и Новодевичье кладбища, а также Донской монастырь планируют подготовить экскурсии по захоронениям известных людей для иностранных туристов. Экскурсии могут проходить как минимум на пяти языках, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.

"Мы пригласили [к организации экскурсий для иностранных туристов] мемориальные объекты департамента торговли и услуг, которые имеют отношение к кладбищам. Это посещаемо, интересно смотреть, кто где захоронен. Мы предполагаем, что это будет Новодевичье кладбище, Ваганьковское кладбище, Донской монастырь и колумбарий", - сказал Ланцман.

Он добавил, что экскурсии для иностранцев будут подготовлены не менее чем на пяти языках: английском, французском, немецком, китайском и корейском.