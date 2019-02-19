В Москве во вторник ожидаются переменная облачность, гололедица и до 2 градусов мороза

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит от минус 2 до 0 градусов, осадков не ожидается. В ночь на среду температура может опуститься до 4 градусов мороза, местами пройдет небольшой снег.

Ветер днем юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 5 до 0 градусов. В ночь на среду температура может опуститься до минус 6 градусов, местами также пройдет небольшой снег.