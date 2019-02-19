ДК Курчатовского института в Москве признан памятником архитектуры

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Дом культуры Курчатовского института на северо-западе Москвы признан объектом культурного наследия регионального значения. Об этом во вторник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Двухэтажное здание возвели в 1949 году в стиле советского монументального классицизма по типовому проекту мастерской Академпроекта <...> Руководил мастерской знаменитый архитектор Алексей Щусев. Сейчас здание по-прежнему принадлежит Курчатовскому институту, однако теперь носит название "Дом ученых имени Анатолия Александрова", - говорится в сообщении.

Фасады здания и его интерьер сохранили первоначальный вид, рассказал руководитель Москомнаследия Алексей Емельянов.

"Главный вход украшен классическим портиком с четырьмя колонами. По бокам от него расположены две лестницы с балюстрадами. Боковой фасад Дома культуры также отделан декоративной балюстрадой, а внутри, в фойе и зрительном зале, можно увидеть колонны, люстры и лепной декор", - приводятся на портале его слова. Сквер перед зданием также почти не изменился с середины прошлого века, отмечает Емельянов.

На сцене ДК выступали музыканты Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович, поэты Владимир Высоцкий и Константин Симонов, актеры Иннокентий Смоктуновский и Леонид Филатов, а также многие другие советские знаменитости.