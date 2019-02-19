Пассажиропоток станции "Беломорская" зеленой линии метро вырос на 20% с начала года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Около 32 тыс. пассажиров в будние дни пользуются станцией "Беломорская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, что на 20% больше по сравнению с началом текущего года. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Беломорскую" построили между станциями "Ховрино" и "Речной вокзал" по просьбе жителей близлежащих районов Левобережного и Ховрина. Станцию открыли 20 декабря 2018 года.

"Станцией метро "Беломорская" теперь пользуются около 32 тыс. пассажиров каждый будний день. Это на 20% больше, чем в первые рабочие дни этого года - с 9 по 11 января через эту станцию в метро ежедневно заходили более 25 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В выходные дни пассажиропоток станции также увеличился примерно на 13%: в среднем в феврале каждую субботу или воскресенье станцией пользуются более 17 тыс. человек, в январе - около 15 тыс. человек.

Как отмечается в материале, с открытие станции удалось перераспределить пассажиропоток на "Речном вокзале" - станция стала менее загружена на вход на 40%.